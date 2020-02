I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Allarme coronavirus, i medici di famiglia faranno check telefonico per evitare contatti



I casi sospetti di coronavirus saranno sottoposti a un check telefonico prima di essere visitati. La novità sia per chi si reca in studio sia per le visite domiciliari. Lo ha comunicato oggi la Fimmg la Federazione italiana medici di Famiglia, dopo la notizia dei sei casi di contagio in Lombardia.

