Allarme Coronavirus in Europa, primo caso positivo a Londra: è il nono nel Regno Unito



Primo caso positivo di Coronavirus Covid-19 a Londra: è una donna cinese arrivata in volo qualche giorno fa. Attualmente è ricoverata in isolamento in un ospedale a Sud della Capitale britannica. Intanto, tutto il Regno Unito trema: è il nono contagio dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia scoppiata a Wuhan.

