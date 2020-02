I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Allarme Coronavirus, in Serie C rinviata Piacenza-Sambenedettese



In Serie C è stata rinviata a data da destinarsi Piacenza-Sambenedettese. È la decisione della Prefettura riunita in sessione straordinaria per “esaminare le criticità che stanno emergendo nel territorio lodigiano confinante e, in particolare, nei comuni prossimi al territorio della provincia di Piacenza, interessati ai casi di Coronavirus”.

Continua a leggere



In Serie C è stata rinviata a data da destinarsi Piacenza-Sambenedettese. È la decisione della Prefettura riunita in sessione straordinaria per “esaminare le criticità che stanno emergendo nel territorio lodigiano confinante e, in particolare, nei comuni prossimi al territorio della provincia di Piacenza, interessati ai casi di Coronavirus”.

Continua a leggere

Continua a leggere