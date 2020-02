I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Amazon apre in Italia due nuovi centri di distribuzione: 1400 posti di lavoro, come candidarsi



Amazon aprirà entro l’autunno 2020 due nuovi centri di distribuzione in Italia: uno tra Castelguglielmo e San Bellino, in provincia di Rovigo, e un altro a Colleferro, a pochi passi da Roma. L’investimento da 140 milioni di euro del colosso di e-commerce creerà 1400 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato nei prossimi tre anni. Alcune candidature sono già aperte: ecco come fare per inviare il curriculum.

