I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Amazon Prime Video, tutte le uscite del mese di marzo 2020



Amazon Prime Video, la piattaforma di contenuti on demand, ha diffuso tutte le nuove uscite in catalogo previste per il mese di marzo 2020. “Celebrity Hunted” è il format più atteso: la prima serie non-fiction italiana prodotta da Amazon con Francesco Totti, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Fedez, Diana Del Bufalo, Costantino della Gherardesca, Luis Sal e Cristiano Caccamo.

Continua a leggere



Amazon Prime Video, la piattaforma di contenuti on demand, ha diffuso tutte le nuove uscite in catalogo previste per il mese di marzo 2020. “Celebrity Hunted” è il format più atteso: la prima serie non-fiction italiana prodotta da Amazon con Francesco Totti, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Fedez, Diana Del Bufalo, Costantino della Gherardesca, Luis Sal e Cristiano Caccamo.

Continua a leggere

Continua a leggere