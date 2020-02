I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Amianto alla Scala, dossier choc dei familiari delle vittime: “Nove morti per le fibre killer”



“Nove lavoratori del Teatro, operai, tecnici, cantanti, musicisti, coristi, direttore d’orchestra, sono stati uccisi dall’amianto”. La verità delle famiglie delle vittime sui morti per amianto alla Scala è contenuta in un dossier presentato da una serie di associazioni nel giorno in cui al tribunale di Milano è ripreso il processo che vede 5 ex dirigenti del teatro accusati di omicidio colposo. Secondo la ricostruzione le fibre killer si sprigionavano dalla pattona, “una lamiera di 17 metri per 12 foderata di stoffe in amianto, posizionata tra il palcoscenico e la sala”.

