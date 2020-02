I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Amici 19, Nicolai provoca Timor Steffens: “Da quanto sei in Italia? Perché non parli italiano?”



Il nuovo ingresso nella scuola di Amici, Nicolai Gorodiskii, attacca il maestro di danza della scuola chiedendogli per quale motivo non si rivolga a lui in italiano, generando non pochi mugugni tra il pubblico e anche una reazione di Steffens, che su Instagram gli dà dell’immaturo, ignorante e cattivo.

Continua a leggere



Il nuovo ingresso nella scuola di Amici, Nicolai Gorodiskii, attacca il maestro di danza della scuola chiedendogli per quale motivo non si rivolga a lui in italiano, generando non pochi mugugni tra il pubblico e anche una reazione di Steffens, che su Instagram gli dà dell’immaturo, ignorante e cattivo.

Continua a leggere

Continua a leggere