Amici 2020 in diretta: eliminati Martina Beltrami e Francesco Bertoli



Venerdì 28 febbraio è andata in onda la prima puntata di Amici 19. Il talent di Maria De Filippi, per la prima volta trasmesso di venerdì (ma solo per tre puntate), ha visto sfidarsi 10 allievi (6 cantanti e 4 ballerini), non più divisi in squadre, ma “tutti contro tutti”, con le prime due eliminazioni. Ospiti i portavoce delle Sardine, Ghali, Alessandra Amoroso, Emma, Ermal Meta, Elisa, J-Ax e Luciana Littizzetto in collegamento da casa.

