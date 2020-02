I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Amici anticipazioni: eliminato Devil Angelo, aveva protestato con Rudy Zerbi per non essersi esibito



È stata registrata oggi 2 febbraio la prossima puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda sabato 8. Devil Angelo, dopo avere protestato con Rudy Zerbi per non essersi esibito, è stato invitato a sostenere l’esame di ammissione al serale. Il cantante non è riuscito a passare lo sbarramento ed è stato costretto a lasciare la scuola.

