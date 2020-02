“Amor per me” dal 14 al 16 febbraio al teatro Tordinona

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Compagnia Enter presenta AMOR PER ME

Scritto e diretto da Luca Milesi

Con Luca Milesi, Maria Concetta Liotta e Domizia D’Amico

TEATRO TORDINONA

14, 15 e 16 FEBBRAIO 2020

Il 14, 15 e 16 febbraio 2020 è in scena alla Sala Strasberg del Teatro Tordinona di Roma Amor per me, scritto e diretto da Luca Milesi, con Luca Milesi, Maria Concetta Liotta e Domizia D’Amico.

Chi non ha mai invocato l’amore su sé stesso almeno una volta nella vita? Chi non ha mai provato a leggerne il nome al contrario, colto dal fascino del risultato? Tanta dolcezza del resto non può che specchiarsi nella bellezza della città che chiamiamo Amor, evocandola da destra a sinistra. E chi non ha mai immaginato, in questa vita, quanto amore potrebbe domandare – magari senza essere ascoltato – al principio dell’altra? Chissà! Qualcuno invece si è chiesto a chi l’Eterno Padre potrebbe affidare il compito di consolare i tristi naviganti del mare del trapasso, accogliendoli in un porto sicuro al termine della traversata offerta da Caronte e la sua ditta.

Ecco. Prendete un uomo, uno qualunque, che magari l’ultima notte della sua vita se l’è passata da solo dimenticato in un ospedale e che è appena arrivato di là. Poi prendete l’anima di un clown e immaginate che stia lì anche lui, intento a rinfrescare la memoria degli ultimi arrivati riproducendo ciò che hanno fatto agli altri fino a ieri. E infine aggiungete lei, “Amor” se letta da destra, nell’atto di consolare l’inconsolabile imbarazzo che tutti coglie nel comprendere – tardi! – gli effetti sul prossimo delle nostre cattive condotte.

Questa è AMOR PER ME. Una storia ambientata sulla soglia del Mondo di Là. Tragicomica come lo è in fondo la Vita. Una storia che potrebbe tranquillamente finire a schiaffi – tutti però nella stessa direzione – con una bocciatura ed il rimpatrio forzato di Qua.

TEATRO TORDINONA

Via degli Acquasparta 16 – Roma

14 e 15 febbraio 2020 alle ore 21.00 – Domenica 16 febbraio alle ore 18.00

Biglietto Intero 15 Euro

Biglietto Ridotto 10 Euro

Cral e studenti € 7,00

Tessera associativa Tordinona € 3

Prenotazioni allo 06.7004932 o all’indirizzo info@compagniaenter.com

Biografia: Luca Milesi. attore, regista e insegnante di recitazione, con Maria Concetta Liotta fonda nel 2003 la Compagnia Enter della quale è direttore artistico. Nel 2006 la Compagnia Enter vince come “Migliore Compagnia” il X Festival Nazionale del Teatro “Salvo Randone”, a Calamonaci (Ag). Nell’ambito dello stesso Festival l’attrice Maria Concetta Liotta viene insignita del titolo “Migliore Attrice Caratterista”. Nel 2008 l’allestimento di “Zona Protetta” diretto da Luca Milesi ottiene il riconoscimento di Migliore Spettacolo dalla giuria del Festival di Moncalvo. Nel 2015 l’allestimento di “Tribù” diretto da Milesi ottiene il riconoscimento di Migliore Regia dalla giuria tecnica e da quella popolare del Festival di Casamarciano.

L’articolo “Amor per me” dal 14 al 16 febbraio al teatro Tordinona proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro