Anche Mara Venier a Sanremo se ne frega e sulla scalinata dell’Ariston toglie le scarpe



E’ arrivata anche lei scalza sul palco dell’Ariston. Mara Venier per non rischiare di cadere sulla scalinata di Sanremo 2020 si è tolta le scarpe dal tacco a spillo ed è riuscita ad arrivare incolume alla base della scala per presentare uno dei Big in gara. Ecco il look di Mara Venier per la finale di Sanremo 2020.

