I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Andrea Iannone, accuse “in base a Instagram”: Aprilia dura con la FIM



“Non si può essere giudicati in base ai social, ma su riscontri di professori e medici”: l’appello di Massimo Rivola alla Disciplinare affinché formuli una sentenza tenendo conto dei riscontri scientifici formulati dalla difesa di Iannone e non in base alle deduzioni portate in aula dal rappresentante della FIM.

Continua a leggere



“Non si può essere giudicati in base ai social, ma su riscontri di professori e medici”: l’appello di Massimo Rivola alla Disciplinare affinché formuli una sentenza tenendo conto dei riscontri scientifici formulati dalla difesa di Iannone e non in base alle deduzioni portate in aula dal rappresentante della FIM.

Continua a leggere

Continua a leggere