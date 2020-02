I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Angri in ansia per Antonio Pascale: scomparso dal 19 febbraio



Scomparso Antonio Pascale, 62enne di Angri che era andato a Grosseto a trovare la figlia: l’uomo è salito sul treno per rientrare dalla Toscana in Campania, ma da quel momento di lui non si hanno più notizie. Preoccupati i familiari: del suo caso si è occupato anche la trasmissione “Chi l’ha visto?”

