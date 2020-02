I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Antonella Clerici torna su Rai1 in autunno con “Sei un mito”, un nuovo talent show per giovani



Il sito di Rai Pubblicità conferma il ritorno di Antonella Clerici in prima serata su Rai1 per il prossimo autunno. Dopo “Ti Lascio una canzone” e “Sanremo Young” arriva “Sei un mito”, un nuovo programma per giovani talenti “dopo aver lanciato star come Il volo e promesse musicali come Sofia Tornambene, Alberto Urso, Christian Imparato, Angelica Cinquantini e Tecla Insolia”.

