I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Antonella Clerici torna su Rai1, in autunno condurrà un nuovo format



Antonella Clerici è pronta a tornare su Rai1. Come riporta Ansa, la conduttrice sta lavorando d’intesa con la direzione di rete per portare sul piccolo schermo un nuovo progetto. Il prossimo autunno condurrà su Rai1 un nuovo format. Coletta disse di lei: “È una bestemmia che Antonella Clerici non sia su Rai1 da un anno”.

Continua a leggere



Antonella Clerici è pronta a tornare su Rai1. Come riporta Ansa, la conduttrice sta lavorando d’intesa con la direzione di rete per portare sul piccolo schermo un nuovo progetto. Il prossimo autunno condurrà su Rai1 un nuovo format. Coletta disse di lei: “È una bestemmia che Antonella Clerici non sia su Rai1 da un anno”.

Continua a leggere

Continua a leggere