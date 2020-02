I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Aprilia, incidente stradale in via di Vallelata: due feriti in ospedale



Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale in via di Vallelata ad Aprilia, in provincia di Latina. Soccorse in ambulanza, sono state portate in ospedale. Oggi pomeriggio l’incidente mortale in via del Mare a Pomezia, dov’è morto il dottor Vincenzo Rosato, medico di base, caduto dalla moto.

