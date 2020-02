I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Arabia Saudita, fermato un cittadino italiano all’aeroporto di Riad: arrivava dall’Egitto



Gianpaolo Bersani, un cittadino italiano, è stato fermato all’aeroporto di Riad, in Arabia Saudita. L’uomo era proveniente dall’Egitto e sarebbe stato fermato in esecuzione di un mandato dell’Interpol. Al momento non si hanno ulteriori dettagli sulla vicenda avvenuta nello scalo della capitale saudita.

