I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Arianna David: “Ho sofferto di anoressia, pesavo 39 chili. Mangio in modo sbagliato anche adesso”



Arianna David ha confessato di avere sofferto a lungo di anoressia aggiungendo che, sebbene oggi sia guarita, non sarebbe ancora in grado di alimentarsi in maniera corretta. “Mangio pochissimo, spesso, e noto che comunque nonostante io sia guarita, questo mostro ritorna sempre davanti ai miei occhi” ha raccontato durante un’intervista a Mattino5.

Continua a leggere



Arianna David ha confessato di avere sofferto a lungo di anoressia aggiungendo che, sebbene oggi sia guarita, non sarebbe ancora in grado di alimentarsi in maniera corretta. “Mangio pochissimo, spesso, e noto che comunque nonostante io sia guarita, questo mostro ritorna sempre davanti ai miei occhi” ha raccontato durante un’intervista a Mattino5.

Continua a leggere

Continua a leggere