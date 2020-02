I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ariano Irpino, va in ospedale per il parto e scopre che la figlia in grembo era già morta



Una donna incinta è andata in ospedale per il parto, poi la scoperta: la bambina che aveva in grembo era già morta. In stato di choc, è stata soccorsa dai sanitari. Nessuna inchiesta è stata aperta sulla vicenda: la bambina è morta di cause naturali, un evento imprevedibile quanto tragico ed inspiegabile.

Continua a leggere



Una donna incinta è andata in ospedale per il parto, poi la scoperta: la bambina che aveva in grembo era già morta. In stato di choc, è stata soccorsa dai sanitari. Nessuna inchiesta è stata aperta sulla vicenda: la bambina è morta di cause naturali, un evento imprevedibile quanto tragico ed inspiegabile.

Continua a leggere

Continua a leggere