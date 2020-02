I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Arrestato il medico legale del caso Lorys: la sua perizia smentì la versione di Veronica



Mazzette in cambio di un falso certificato medico: arrestato a Ragusa, Giuseppe Iuvara, il medico legale del caso Lorys Stival. Fu proprio Iuvara a redigere la relazione medico legale, rivelatasi fondamentale al processo, secondo la quale il piccolo Lorys sarebbe stato strangolato a morte con delle fascette da elettricista e non con un cavo USB, come raccontò Veronica incolpando l’ex suocero, Andrea Stival.

Continua a leggere



Mazzette in cambio di un falso certificato medico: arrestato a Ragusa, Giuseppe Iuvara, il medico legale del caso Lorys Stival. Fu proprio Iuvara a redigere la relazione medico legale, rivelatasi fondamentale al processo, secondo la quale il piccolo Lorys sarebbe stato strangolato a morte con delle fascette da elettricista e non con un cavo USB, come raccontò Veronica incolpando l’ex suocero, Andrea Stival.

Continua a leggere

Continua a leggere