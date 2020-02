I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Atalanta, è un Ilicic da urlo: lo sloveno illumina San Siro e trova il primo gol in Champions



Ennesima grande prestazione del 32enne attaccante dell’Atalanta, capace di mettere la sua firma anche nella magica notte contro il Valencia con la sua prima rete in Champions League. “L’abbiamo preparata bene. Sono felice per la vittoria ma un po’ arrabbiato per il gol che abbiamo preso”, ha dichiarato Ilicic nel post gara.

