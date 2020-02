I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Atalanta, Gosens: “Coronavirus? Bergamo è fuori controllo”



Il giocatore dell’Atalanta, intervistato da Kicker sul virus che ha colpito anche Bergamo, ha raccontato il delicato momento che sta vivendo la squadra: “È impressionante vedere come una città possa entrare in uno stato d’emergenza in pochi giorni. Tutto è poco chiaro ancora e anche noi non sappiamo se non giocheremo proprio oppure se avremo partite a porte chiuse”.

