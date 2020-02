I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Atalanta, Pasalic entra e segna contro la Roma in 19 secondi: il terzo gol lampo di sempre



Mario Pasalic, subentrato al 59′ in Atalanta-Roma al posto di Zapata, ha impiegato solamente 19 secondi tra l’entrata in campo e il gol. E’ la terza rete-lampo di sempre: la prima è del 2015 di Mchedlidze in Empoli-Sassuolo (14 secondi), la seconda di Mjatovic nel 2001 in Fiorentina-Bologna (14 secondi)

