Atalanta-Valencia a Oliver, l’arbitro col “bidone dell’immondizia al posto del cuore”



Dopo Real Madrid-Juventus del 2018, Michael Oliver è stato designato per dirigere il match di un’altra italiana. Si tratta dell’andata degli ottavi di finale, Atalanta-Valencia. Il fischietto inglese evoca brutti ricordi alla Juventus e ai suoi tifosi, fu lui che fece “arrabbiare” Gigi Buffon per aver concesso agli spagnoli a tempo scaduto il rigore decisivo per la qualificazione.

