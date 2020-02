I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Auguri a Federica Moro, l’indimenticabile Arianna di College festeggia 55 anni



A 17 anni è diventata Miss Italia e, subito dopo, Adriano Celentano l’ha voluta per Segni particolari: bellissimo. Federica Moro, 55 anni il 20 febbraio, negli anni ’90 è diventata poi una stella della tv grazie alla serie cult College in cui interpretava il ruolo di Arianna Mancini. In seguito, l’abbiamo rivista ancora al cinema e in tv, ma da molti anni l’attrice vive in Svizzera dove ha cambiato totalmente vita.

Continua a leggere



A 17 anni è diventata Miss Italia e, subito dopo, Adriano Celentano l’ha voluta per Segni particolari: bellissimo. Federica Moro, 55 anni il 20 febbraio, negli anni ’90 è diventata poi una stella della tv grazie alla serie cult College in cui interpretava il ruolo di Arianna Mancini. In seguito, l’abbiamo rivista ancora al cinema e in tv, ma da molti anni l’attrice vive in Svizzera dove ha cambiato totalmente vita.

Continua a leggere

Continua a leggere