Australia, decine di koala uccisi dal taglio degli eucalipti su un terreno privato



Un’operazione di disboscamento in una piantagione di eucalipti su un terreno privato ha provocato la morte di decine di koala. Le squadre investigative stanno indagando per far luce su questo evento, ma i responsabili sono stati già individuati e rischiano pesantissime sanzioni. Ecco cos’è successo ai marsupiali.

