Aversa, rissa tra i locali della movida: accoltellati tre ragazzi



Tre giovani sono stati accoltellati ad Aversa, in provincia di Caserta, nella notte tra sabato e domenica, durante una rissa avvenuta nel cuore della movida. Non è chiaro se all’origine ci fosse un tentativo di rapina a cui le vittime si sarebbero opposte. Indagini in corso della Polizia di Stato, che ha acquisito i nastri della videosorveglianza.

