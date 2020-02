Baciamo stupido dal 6 all’8 marzo al teatro San Babila

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

LA COMPAGNIA GOLIARDICA MARIO BAISTROCCHI presenta

6-7 marzo ore 20.30

8 marzo ore 15.30

BACIAMI STUPIDO

Dopo il Sold-out registrato nei teatri genovesi approda a Milano al Teatro San Babila il 6-7-8 marzo, per la seconda volta nella sua storia centenaria, la Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi con la nuova rappresentazione “Baciami Stupido”.

Oltre due ore di risate assicurate tra sketch che riguardano l’attualità e numerosi balletti, tra cui due pietre miliari: il balletto classico, in rigoroso tutù e lo scatenatissimo Can-Can , con sfavillanti costumi in perfetto stile parigino con tanto di mutandoni e guepière! Da ricordare che, nella sua storia secolare, la Baistrocchi ha visto passare sul suo palcoscenico giovanissime promesse diventate poi celebrità nel mondo dello spettacolo e della musica: Paolo Villaggio, Enzo Tortora, Popi Perani, Umberto Bindi, Fabrizio De Andrè, Maurizio Crozza, Ugo Dighero, Maurizio Lastrico, Enzo Paci.

Gli utili delle rappresentazioni al Teatro San Babila andranno in beneficenza all’Associazione Bianca Garavaglia Onlus che cura il Progetto Giovani dedicato ai pazienti adolescenti in cura presso la Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano.

Altra novità di questo 2020 è la crociera a bordo di MSC Poesia, si salpa con la Bai il 2 ottobre dal porto di Genova destinazione Mediterraneo occidentale. Quote a partire da euro 290 per 4 giorni assieme alla Compagnia Baistrocchi che effettuerà spettacoli a bordo della nave, con momenti di intrattenimento, divertimento e svago riservati a coloro che avranno prenotato il pacchetto

“Si Salpa con la Bai” . Prenotando la crociera con il codice BS001 presso l’Agenzia Osiris Travel di Genova, 10 euro verranno devoluti in beneficenza all’Associazione Bianca Garavaglia Onlus.

BREVE STORIA DELLA BAISTROCCHI

Fondata nel 1913 da Mario Baistrocchi, tenente – studente di Giurisprudenza , caduto sul fronte della Prima Guerra Mondiale, da oltre un secolo la “Bai”, porta in scena studenti universitari ed ex dell’Ateneo Genovese.

La Bai è formata esclusivamente da attori e ballerini maschili che, in molti casi, salgono sul palcoscenico “en travestì”.

Capita così di vedere in scena giovani studenti in piume e pailettes , ma anche rinomati professionisti, esibirsi in spassosissime imitazioni di star internazionali femminili.

Biglietti

INTERO euro 25

RIDOTTO over 65- under 30 – Abbonati Stagione Prosa euro 20*

RIDOTTO STUDENTI E INSEGNANTI euro 15*

*compresa prevendita

TEATRO SAN BABILA

Corso Venezia, 2/A – 20121 Milano -Biglietteria 02798010

info@teatrosanbabilamilano.it

www.teatrosanbabilamilano.it

