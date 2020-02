Balbontin e Ceccon in “Lavorare meno, lavorare tu” il 28 febbraio al Stradanuova Teatro Auditorium

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

28 FEBBRAIO 2020 Ore 21.00

CABARET PURO

“Lavorare meno lavorare tu” di e con Enrique Balbontin e Andrea Ceccon

Ricordate il vecchio slogan degli operai tedeschi negli anni 70 “Lavorare meno,

lavorare tutti”? Quello delle 35 ore settimanali per intenderci. Per Ceccon e

Balbontin, a differenza dei tedeschi, 35 ore erano comunque troppe ed hanno

voluto accorciare, oltre l’orario di lavoro, anche lo slogan mutandolo in “Lavorare

meno, lavorare tu”. Titolo che rappresenta perfettamente la loro filosofia di vita,

anche fuori dal palco. Oltre ai cavalli di battaglia (Savonese, Rabartha etc..) potrete

sbellicarvi per le incomprensibili e futuristiche battute di due comici alieni

Sciubidubi & Uaciuari, ragazzi interstellari; ascoltare una canzone d’amore con le

note, ma non quelle del pentagramma, quelle a piè di pagina; potrete imbottirvi la

testa di notizie inutili seguendo gli anchormen delle news che non interessano a

nessuno. E se ancora non bastasse eccovi serviti con “Quel che gli uomini non

dicono” sketch sull’inespresso e l’ipocrisia dove ascolterete non solo le voci ma

anche i pensieri dei protagonisti.

Dove?

Al Stradanuova Teatro Auditorium, a Palazzo Rosso, in Via Garibaldi 18 (ingresso da Vico Boccanegra).

