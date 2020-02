I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bambino Gesù, 14enne affetto da leucemia guarito con una nuova tecnica: è la prima volta al mondo



Una tecnica all’avanguardia che permette di aggirare gli effetti collaterali dell’utilizzo dell’immunoterapia su pazienti affetti da leucemia. Una tecnica all’avanguardia che prevede la depurazione del sangue dei pazienti e la sua rimessa in circolo, sperimentata con un successo su di un paziente quattordicenne che si trovava in terapia intensiva. “La terapia non è solo di supporto agli organi ma letteralmente curativa”.

