Barbara D’Urso pubblica una foto ricordo con Fiorello: “Eccoci insieme negli Anni Novanta”



Barbara D’Urso ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che la vede insieme a Fiorello, risalente agli Anni Novanta, come lei stessa scrive accanto alla foto. I due sono amici da tempo ed è stato proprio lo showman siciliano a chiedere che la conduttrice pubblicasse una loro foto insieme. La regina di Canale 5 non poteva non accettare la sfida.

