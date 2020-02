I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Barcellona in emergenza al ritorno contro il Napoli: solo tre centrocampisti disponibili



Il match d’andata degli ottavi di finale di Champions lascia un’eredità pesante per Setien. Il Barcellona in occasione del ritorno contro il Napoli sarà costretto a rinunciare a Busquets e Vidal, per una vera e propria emergenza in mediana. I catalani infatti potrebbero ritrovarsi con solo tre centrocampisti a disposizione.

Continua a leggere



Il match d’andata degli ottavi di finale di Champions lascia un’eredità pesante per Setien. Il Barcellona in occasione del ritorno contro il Napoli sarà costretto a rinunciare a Busquets e Vidal, per una vera e propria emergenza in mediana. I catalani infatti potrebbero ritrovarsi con solo tre centrocampisti a disposizione.

Continua a leggere

Continua a leggere