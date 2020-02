I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Barcellona, intervento programmato l’11 febbraio: per Dembelè stagione finita



La società azulgrana ha reso noto che l’attaccante francese Ousmane Dembele verrà sottoposto a intervento chirurgico il prossimo 11 febbraio, in Finlandia dove venne operato nel 2017 per un problema simile. Stagione praticamente finita: per il Barcellona emergenza in attacco contro il Napoli in Champions League.

