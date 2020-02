I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bari, rapper e neomelodico fingono assalto a portavalori per un videoclip: bloccati dai carabinieri



Si erano dati appuntamento in una trada non trafficata del quartiere barese Sant’Anna per girare un videoclip musicale in cui veniva simulato l’assalto a un furgone portavalori. Pistole finte, passamontagna ma nessuna autorizzazione. In un’auto trovate pistole giocattolo prive del tappo rosso di protezione.

