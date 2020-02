I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Barletta, la mamma non fa in tempo ad arrivare in ospedale: Felisia nasce in ambulanza



La piccola Felisia, ultima di quattro figli, è nata oggi, 1 febbraio, poco dopo la mezzanotte. La mamma, residente di Spinazzola, non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale e ha dato alla luce la bambina in ambulanza. “La piccola e la sua mamma stanno benissimo – hanno raccontato i medici – Abbiamo tagliato il cordone ombelicale sul mezzo”.

