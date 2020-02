I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Battipaglia, scontro tra camion e pulmino, ferite 5 braccianti, una è grave



Cinque donne, braccianti in un campo agricolo della Piana del Sele, sono rimaste ferite in un incidente all’alba di oggi, 20 febbraio: il loro pulmino si è scontrato con un camion. Per quattro di loro, prognosi dai 2 ai 10 giorni. Più grave la quinta: ha riportato fratture multiple, per lei la prognosi è di oltre 30 giorni.

Continua a leggere



Cinque donne, braccianti in un campo agricolo della Piana del Sele, sono rimaste ferite in un incidente all’alba di oggi, 20 febbraio: il loro pulmino si è scontrato con un camion. Per quattro di loro, prognosi dai 2 ai 10 giorni. Più grave la quinta: ha riportato fratture multiple, per lei la prognosi è di oltre 30 giorni.

Continua a leggere

Continua a leggere