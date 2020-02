I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

B&B Napoli, presto nuove regole. De Magistris: massimo uno per ogni palazzo



Il Sindaco di Napoli annuncia nuove regole per B&b e case vacanze : “Tetto massimo per le strutture extralberghiere in un solo edificio e stop alle catene commerciali seriali, incentivi alle botteghe storiche”. La Rete S.e.t. : “Aspettiamo, fino ad ora misure inefficaci da parte del Comune”. L’inchiesta di Fanpage.it aveva portato alla luce le speculazioni sul mondo dei B&B e delle case vacanze. Ma De Magistris avverte: “Serve una legge nazionale e una nuova legge regionale altrimenti abbiamo armi spuntate”.

