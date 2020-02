I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Benevento, focolaio di salmonella: abbattute mille galline e sequestrate 55mila uova



Blitz dei carabinieri forestali e del personale dell’Asl in un’azienda agricola di Sant’Agata dei Goti, in provincia di Benevento dove, dopo le opportune analisi, è stato accertato un focolaio di salmonella: per questo, sono stati abbattute 1.100 galline ovaiole, mentre sono state sequestrate 54.900 uova.

