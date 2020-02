I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Benevento: ondata inarrestabile di furti in casa, ladri terrorizzano i residenti



Oltre una decina di furti in appartamenti in due settimane nel quartiere Pacevecchia. Si tratta probabilmente della stessa banda che ha messo a segno diversi colpi in serie portando via preziosi e oggetti di valore per migliaia e migliaia di euro. I ladri entrano negli appartamenti negli orari pomeridiani saccheggiando e devastando mobili e suppellettili. La Questura di Benevento indaga senza essere riuscita ad oggi a fermare l’ondata criminale che sta terrorizzando i residenti.

