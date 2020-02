I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Benevento, prolungato il contratto di Filippo Inzaghi. Vigorito: “Ha rinnovato”



Filippo Inzaghi sarà l’allenatore del Benevento anche il prossimo anno in Serie A. Il club sannita non ha ancora raggiunto la matematica promozione ma manca davvero poco per il raggiungimento dell’obiettivo. È stato il presidente Vigorito a ufficializzare l’accordo per il prolungamento del rapporto con il tecnico nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Spezia.

