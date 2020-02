I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Benevento, trovato il cadavere di un uomo davanti all’ospedale Rummo



Il corpo di un uomo, di circa settant’anni, è stato trovato in una piazzola di sosta davanti all’ingresso del pronto soccorso dell’Ospedale Rummo di Benevento. Non aveva documenti con sé: il corpo era avvolto da alcune coperte. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso: l’allarme è stato lanciato da un passante.

