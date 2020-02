I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bergamo, volantini neonazisti sulle auto, a casa croci celtiche e foto di Hitler: arrestato 22enne



È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per istigazione all’odio razziale dalla polizia di Bergamo il ragazzo di 22 anni trovato in possesso di materiale neonazista: gli agenti della Digos lo hanno fermato mentre distribuiva volantini inneggianti all’odio in un parco. In casa croci celtiche, proiettili vuoti e foto di Hitler oltre alla sigla di un movimento neonazista finora sconosciuto.

