I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Beve dalla bottiglia della madre in casa, Sophia muore a 5 anni per overdose di anfetamine



Sophie si sarebbe imbattuta per caso nella droga diluita e l’avrebbe assunta per sbaglio. A rendere la vicenda ancora più terribile il fatto che gli adulti in casa non avrebbero fatto nulla per aiutarla. Nessuno ha chiamato i soccorsi, nemmeno la mamma che era più preoccupata di perdere la custodia della bambina.

Continua a leggere



Sophie si sarebbe imbattuta per caso nella droga diluita e l’avrebbe assunta per sbaglio. A rendere la vicenda ancora più terribile il fatto che gli adulti in casa non avrebbero fatto nulla per aiutarla. Nessuno ha chiamato i soccorsi, nemmeno la mamma che era più preoccupata di perdere la custodia della bambina.

Continua a leggere

Continua a leggere