Bianca e l’Olimp(ic)o il 23 febbraio 2020 a Centrale Preneste Teatro

A Centrale Preneste Teatro Domenica 23 Febbraio 2020 alle ore 16.30

Ruotalibera Teatro/Compagnia Fi_Br_A

presentano

Bianca e l’Olimp(ic)o

Regia Fiona Sansone Drammaturgia Ferdinando Vaselli Con Susanna Acchiardi, Beatrice Fedi, Chiara Saiella Voci off Ninni Bruschetta e Cora Presezzi





Domenica 23 Febbraio alle ore 16.30, a Centrale Preneste Teatro per la rassegna Infanzie in gioco 2019/20, va in scena lo spettacolo Bianca e l’Olimp(ic)o di Ruotalibera Teatro/Compagnia Fi_Br_A. La regia è di Fiona Sansone, la drammaturgia di Ferdinando Vaselli, l’interpretazione è affidata a Susanna Acchiardi, Beatrice Fedi e Chiara Saiella, con le voci off di Ninni Bruschetta e Cora Presezzi.

Un Angelo Custode si aggira sulla Terra alla ricerca di un nuovo predestinato. Ha perso il lavoro, da quando il suo bambino – il Capitano – è diventato grande. L’Angelo ricerca un talento. Una fanciulla, Bianca, viene risvegliata dopo cent’anni dal sonno che ha pervaso il mondo quando il Capitano ha lasciato il gioco. Bianca ricorda poco, ricorda di aver perso il suo papà. L’Angelo l’aiuterà a scoprire il suo talento e a salutare tutto ciò che le impedisce di essere se stessa. Tutto questo sotto l’occhio vigile della Fonte, dea della Creazione e ispiratrice del gioco.

Adatto dai 4 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 6 euro.

Per info e prenotazioni: 06 27801063 o info@ruotalibera.eu

Bianca e l’Olimp(ic)o Ruotalibera Teatro/Compagnia Fi_Br_A

Regia: Fiona Sansone

Drammaturgia: Ferdinando Vaselli

Con Susanna Acchiardi, Beatrice Fedi, Chiara Saiella

Voci off: Ninni Bruschetta, Cora Presezzi

Scenografia e video: Brì Di Tanno

Costumi: Veronica Urgese

Macchinista: Fabrizio Di Pardo

Promozione: Serena Amidani, Paola Meda

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Domenica 23 Febbraio alle ore 16.30

Biglietto unico: 6.00 € (prenotazione consigliata)

Info e prenotazioni: 06 27801063 (lun./ven. 10.00/17.00 – domenica dalle ore 11.00) info@ruotalibera.eu

