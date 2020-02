I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Blitz di Casapound in Comune a Milano: condannato a un anno Francesco Polacchi, editore di Altaforte



Francesco Polacchi, editore di Altaforte, è stato condannato a 1 anno di carcere per lesioni per il blitz di alcuni esponenti di Casapound che, il 29 giugno 2017, entrarono a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, e aggredirono un militante dell’Anpi e un attivista per i diritti dei migranti. Un altro militante dell’associazione di estrema destra Maurizio Zatelli è stato condannato a 10 mesi di carcere.

Continua a leggere



Francesco Polacchi, editore di Altaforte, è stato condannato a 1 anno di carcere per lesioni per il blitz di alcuni esponenti di Casapound che, il 29 giugno 2017, entrarono a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, e aggredirono un militante dell’Anpi e un attivista per i diritti dei migranti. Un altro militante dell’associazione di estrema destra Maurizio Zatelli è stato condannato a 10 mesi di carcere.

Continua a leggere

Continua a leggere