Bollette a 28 giorni, arrivano i rimborsi: diventano automatici per tutti



Una sentenza del Consiglio di Stato stabilisce che tutti gli operatori che hanno utilizzato il sistema delle bollette a 28 giorni (quindi con cadenza diversa da quella mensile e con conseguente pagamento di una mensilità in più in un anno) devono rimborsare automaticamente gli utenti danneggiati. Anche nel caso in cui non venga richiesto esplicitamente il rimborso.

