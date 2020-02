I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bologna, abbandona nel confessionale le armi del marito defunto: vedova denunciata



Il singolare episodio in una chiesa del comune di Argelato, nella città metropolitana di Bologna, dove gli uomini dell’arma sono dovuti intervenire su richiesta del parroco. Identificata e interpellata, la signora ha ammesso di averlo fatto spiegando che erano del marito defunto e che non sapeva come disfarsene.

