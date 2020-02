I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bologna, Sabatini toglie Orsolini dal mercato: “Vale 70 milioni e non è in vendita”



Di fronte alle indiscrezioni che vorrebbero la Juventus intenzionata a riprendere il giocatore marchigiano, il direttore tecnico rossoblù è stato perentorio: “Saputo lo vuole tenere e non è assolutamente sul mercato. Per me la valutazione di Orsolini è non inferiore ai 70 milioni, ma ribadisco che non uscirà”.

Continua a leggere



Di fronte alle indiscrezioni che vorrebbero la Juventus intenzionata a riprendere il giocatore marchigiano, il direttore tecnico rossoblù è stato perentorio: “Saputo lo vuole tenere e non è assolutamente sul mercato. Per me la valutazione di Orsolini è non inferiore ai 70 milioni, ma ribadisco che non uscirà”.

Continua a leggere

Continua a leggere