Bolzano, dramma nel bosco: 17enne travolto da un tronco, è in condizioni disperate



Il grave incidente nel territorio del comune di Campo Tures, piccolo centro della provincia autonoma di Bolzano. La vittima dell’incidente, un minorenne di 17 anni, pare fosse impegnato in alcuni lavori di disboscamento in zona insieme al padre quando è avvenuto il fatto. Trasportato in codice di massima urgenza all’ospedale di Brunico.

