Bonucci striglia la Juventus: “Dobbiamo cambiare marcia, serve di più da tutti”



A fine gara Leonardo Bonucci commenta il pareggio per 1-1 tra Milan e Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia. Un’analisi agrodolce in cui il capitano bianconero prova a riassumere gli aspetti positivi: “E’ stato fondamentale segnare, ma noi dobbiamo venire qui per vincere. Milan senza Ibra al ritorno? E’ un grande campione, meglio per noi”.

